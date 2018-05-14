Предложили поднять тарифы на воду

Решение о повышении тарифов будут обсуждать 25 мая 2018-го. Фото: malyn-rada.gov.ua

В Киеве могут вырасти тарифы на водоснабжение и водоотведение.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Киевводоканала. Сейчас 1 кубометр холодной воды для киевлян стоит 15,49 грн. В июне тарифы могут вырасти на гривню, до 16,7 грн за куб, пишет "Сегодня".

Проект постановления по соответствующими расценками был одобрен Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В то же время в следующем году цены могут вырасти еще больше - 22,9 грн за куб.

В Киевводоканале тарифы объясняют повышением стоимости электроэнергии и рентной платы за воду, ростом затрат на ремонты, топливо, реагенты для очистки воды.

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Открытое обсуждение предлагаемых предприятием тарифов состоится 25 мая 2018 года. Также они должны быть одобрены НКРЭКУ.

Кроме того, в столице могут на треть, с 74,45 грн до 99,70 грн за куб повысить тарифы на вывоз мусора. Для бюджетных организаций - с 79,84 грн до 106,36 грн, для коммерческих структур - с 92,78 грн до 131,63 грн. В Киевкоммунсервисе новые расценки объясняют ростом цен на горюче-смазочные материалы и увеличенным размером минимальной зарплаты.

Жители некоторых домов в восьми районах столицы до 1 июня остались без горячей воды. Из-за передачи городу от Киевэнерго котельных, которые были в управлении компании в соответствии с соглашением от 2001 года. Срок соглашения истек 30 апреля.