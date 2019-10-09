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среда, 09 октября 2019 09:30

Предложение повысить ренту спровоцировало панику на добывающих предприятиях – Метинвест

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Предложение повысить ренту спровоцировало панику на добывающих предприятиях – Метинвест
Финансовый директор группы "Метинвсет" Юлия Данкова говорит, что планы Верховной Рады повысить ренту на добычу железной руды привели к росту панических настроений на предприятиях горнодобывающего сегмента

Планы Верховной Рады повысить ренту на добычу железной руды привели к росту панических настроений и пересмотру инвестиционных планов на предприятиях горнодобывающего сегмента, отметила финансовый директор группы "Метинвсет" Юлия Данкова в ходе заседания рабочей группы при комитете по финансам, налоговой и таможенной политике.

Депутаты и представители бизнеса обсуждали положения законопроектов 1210 и 1210-1, поданные в парламент представителями фракции "Слуга народа". Помимо прочего, документы предлагают изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это может привести к росту рентных платежей в 4-5 раз.

"К сожалению, уже на предприятиях паника, уже стоп по инвестициям. Не хочется превращать экспертный комитет в пропагандистскую площадку, но это все-таки реально. Любые решения принимаются исходя из экономической целесообразности: не будет выгодно по затратам добывать руду, ее будут покупать у Бразилии и у Австралии. Вот и все", - отметила Данкова.

Она напомнила, что предприятия "Метинвеста" соблюдают рекомендованный МВФ паритет распределения прибыли добывающих компаний, согласно которому собственник недр получает 40% прибыли, а компания, которая в дальнейшем инвестирует в развитие своей деятельности - 60%.

"По перечисленным платежам, а это рента и налог на прибыль, мы его даже перевыполняем. Соответственно, почему делается вывод о сверхприбыльности предприятия, мне непонятно", - заявила Данкова.

Депутаты комитета настаивают на озвученном ранее предложении использовать формульный подход для определения ренты. Размер ренты предлагается установить на уровне 8% от стоимость тонны ЖРС по индексу Platts в Северном порту Китая. При этом формула в таком виде не учитывает затраты бизнеса на транспортировку сырья по железной дороге и в порты Китая, что, по оценкам бизнеса, составляют до 30% от стоимости продукции.

uaprom.info
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