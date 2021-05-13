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четверг, 13 мая 2021 10:27

Предлагают ввести регулирование цен на бензин и дизтопливо

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Предлагают ввести регулирование цен на бензин и дизтопливо
Граничные уровне торговой надбавки к средней цене дизтоплива - не выше 7 грн / литр и бензина - не выше 5 грн / литр. Фото: Елена Луценко

На период действия карантина Минэкономики предлагает ввести временное государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо. Хотят установить предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизтоплива - не выше 7 грн/л и бензина - не выше 5 грн/л.

Эти изменения планируют внести в карантинное постановление правительства №1236 от 9 декабря 2020 года.

"Средняя стоимость дизтоплива и бензина, включая таможенные платежи, должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду. Осуществлять расчеты предлагается обязать НАК "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца. А остальное - публиковать средние цены одного литра дизтоплива и бензина до 5 числа каждого месяца", - сообщают в министерстве.

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Введение такого временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензина А-92, А-95 и дизтоплива путем установления предельной надбавки необходимо. Надо избежать злоупотреблений с ценой и ради доступности горючего для населения, объясняют в Минэкономики.

Бензины марок А-92 и А-95 и дизельное топливо внесли в перечень социально значимых товаров. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства 11 мая.

Кабмин ввел декларирование рост розничных цен на бензин и дизельное топливо на 1% и более.

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