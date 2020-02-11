Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: экономист назвал риски

Раньше, чтобы получить доступ к счетам физических и юридических лиц, нужно было решение суда. Фото: УНН

Нацполиция, Служба безопасности, Антикоррупционное бюро, Госбюро расследований и налоговая с февраля могут получить доступ к банковским счетам украинцев без решения суда. Достаточно письменного запроса в банк. Соответствующие изменения внесли в закон "О банках и банковской деятельности".

"Такие изменения связаны с борьбой с отмыванием средств. Правда, теперь правоохранители получили доступ ко всем счетам украинцев. Могут завалить банковскую систему запросами, которые не всегда будут связаны с антикоррупционной борьбой", - рассказал Gazeta.ua Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford.

Объясняет, что сначала надо было провести реформу правоохранительных органов, судебной системы.

"Необходимо создать эффективные государственные институты, а дальше уже расширять их полномочия. Иначе это приведет к тому, что правоохранители будут формально привязывать все к антикоррупционной деятельности. А на самом деле будут получать данные о счетах и ​​депозитах людей. Конечно, это будет работать не в пользу как предпринимателей, так и простых граждан", - говорит Кущ.

Раньше правоохранители были вынуждены искать аргументы, чтобы подать запрос в суд и получить доступ к счетам украинцев. Сейчас никаких ограничений нет.

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"Подобные изменения в законодательстве приводят к негативным последствиям. Это все равно, что позволить полиции без решения суда на месяц или два сажать нарушителей. Начнется охота на людей. В нашем случае это будет охота на счета людей. Из-за этого может происходить утечка баз юридических лиц. Условно говоря, на черном рынке сможем купить базу налоговой с данными граждан", - говорит финансист.

Советует обслуживаться в надежных банках - тех, которые гарантируют юридическую защиту прав клиентов. Скорее всего, государственные финучреждения будут максимально раскрывать информацию о счетах потребителей банковских услуг.

Физические лица - предприниматели могут использовать средства с бизнес-счетов на собственные нужды, если оплатят все налоги и сборы, сообщили в Государственной налоговой службе.