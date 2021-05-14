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пятница, 14 мая 2021 12:32

Право украинцев на 2 га земли министр агрополитики назвал обманом

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Право украинцев на 2 га земли министр агрополитики назвал обманом
По 2 га для более чем 40 млн. украинцев - это 80 млн. га земли. Фото: Елена Луценко

Норма о праве каждого украинца бесплатно получить 2 га земли является фикцией и обманом, заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

"Норма закона есть, а реализации практически нет по одной простой причине: по два гектара для более чем 40 миллионов украинцев - это 80 миллионов гектаров земли. У нас ее просто физически нет столько. Этот самообман был придуман чиновниками, чтобы сформировать коррупционную составляющую", - рассказал Роман Лещенко в интервью Радио НВ.

Чиновники говорят гражданам, чтобы они оформляли землеустроительную документацию, а затем берут взятки за выделение земли, заметил Лещенко.

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"За 20 лет была сформирована четкая коррупционная рента: ввели землеустроительную экспертизу, разрешительную документацию, многочисленные справки и разрешения. Для любых действий, связанных с землей, требуется большое количество различных документов. Каждый документ - это коррупционная рента", - подытожил Лещенко.

В Держгеокадастре изучается вопрос монетизации права на бесплатную приватизацию земли. Отменить право нельзя, потому что Конституция запрещает сужать существующие права.

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