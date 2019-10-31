Правительству нужно отменить акциз на авиационное топливо - эксперт

Из-за акциза на авиационное топливо дешевле добраться из Кракова в Киев, чем из Днепра в Одессу. Фото: KP.UA

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила, что с 16 ноября прекращает рейсы в Пекин, Ригу, Амман, Минск. Перелеты сокращают, пока компания снова станет неубыточной.

Компания терпит значительные убытки, так как вынуждена облетать территории Российской Федерации. На плече Киев-Пекин МАУ переплачивает около $30 тыс. при выполнении одного рейса. Государство эти расходы не компенсирует, как это делает, например, Грузия и Кипр.

Кроме этого, МАУ теряет большие средства из-за акциза на авиационное топливо. Cреди европейских стран он действует только в Украине. То есть, украинским самолетам дешевле заправляться, скажем, в Польше, чем в Украине.

Политический эксперт Петр Олещук в эфире телеканала "Рада" отметил, что из-за этого украинские авиакомпании неконкурентоспособны по сравнению с европейскими. А от этого страдают и украинские граждане. Поэтому дешевле добраться из Кракова в Киев, чем из Днепра в Одессу.

"Правительству необходимо отменить акциз на авиатопливо. Это будет не так дорого стоить, однако будет иметь серьезный результат", - подчеркнул эксперт.