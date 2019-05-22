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среда, 22 мая 2019 15:36

Правительство выделило кругленькую сумму на жилье военным

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Правительство выделило кругленькую сумму на жилье военным
Правительство выделило деньги на жилье внутренне перемещенным лицам участникам АТО/ООС. Фото: Zik

Чтобы обеспечить жильем внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе, правительство выделило почти 40 млн грн бюджетных средств.

На заседании правительства поддержали проект постановления "Об утверждении порядка и объемов направления нераспределенного остатка средств, источником формирования которых в 2017 году были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения" , сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

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Так, Министерству внутренних дел для реконструкции общежития под жилье для полицейских, расположенного в Северодонецке Луганской обл., направят 30 млн грн.

Кроме того, Минсоцполитики направят остаток бюджетных средств за вычетом этих 30 млн грн - 39,8 млн грн, чтобы выплатить денежную компенсацию для улучшения жилищных условий участников боевых действий внутренне перемещенных лиц и лиц с инвалидностью вследствие войны III группы.

Руководство Нацгвардии через строительную компанию "Укрбуд" переписало соглашение о квартирах для военных с выгодой для себя порядка 80 млн грн.

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