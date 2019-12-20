Правительство выделило деньги на зарплаты медикам

На погашение долгов выделили 46 млн грн. Фото: censor.net.ua

Правительство направило 46 млн грн на выплату долгам по зарплате медикам.

Глава правительства Алексей Гончарук в Telegram назвал этот шаг вынужденной помощью местной власти.

Решение приняли на внеочередном заседании правительства.

"Правительство направило 46 млн грн в регионы, чтобы ликвидировать задолженность по выплате зарплат врачам. Это вынужденная акция помощи местных властей решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов", - написал Гончарук.

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Он добавил, что решение еще должен утвердить Бюджетный комитет.

Правительство за считанные дни выплатит часть средств, которые пойдут на зарплату шахтерам. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Кабмин предусмотрел 322 млн грн, чтобы покрыть часть задолженности.