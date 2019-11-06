Правительство выделило деньги на утепление многоквартирных домов

Кабинет министров выделил 1,2 млрд грн на проекты по термомодернизации многоквартирных жилых домов.

Деньги направят на 2041 проект по термомодернизации, сообщили в пресс-службе правительства.

Автор: poltava.to Правительство выделило деньги на 2041 проект по термомодернизации многоквартирных домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как уменьшить счета за отопление: мнение эксперта

В зависимости от типа модернизации удастся уменьшить потери тепловой энергии на 20-30%.

Фонд энергоэффективности будет возмещать 40-50% расходов на утепление и термомодернизацию жилья для ОСМД. Соответствующую программу Наблюдательный совет Фонда утвердил 16 августа. Заявки на участие в ней можно подавать с сентября. Первые 300 получат дополнительный грант в размере 20%.