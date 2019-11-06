Правительство выделило деньги на утепление многоквартирных домов

Кабинет министров выделил 1,2 млрд грн на проекты по термомодернизации многоквартирных жилых домов.
Деньги направят на 2041 проект по термомодернизации, сообщили в пресс-службе правительства.
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В зависимости от типа модернизации удастся уменьшить потери тепловой энергии на 20-30%.
Фонд энергоэффективности будет возмещать 40-50% расходов на утепление и термомодернизацию жилья для ОСМД. Соответствующую программу Наблюдательный совет Фонда утвердил 16 августа. Заявки на участие в ней можно подавать с сентября. Первые 300 получат дополнительный грант в размере 20%.
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