Правительство увеличило соцвыплаты для отдельных категорий детей

На конец 2018 года в Украине было более 70 тыс. детей без родительской опеки. Фото: slovoidilo.ua

Кабинет министров увеличил социальную помощь для детей-сирот, детей с инвалидностью и приемных детей.

Решение было принято на заседании правительства 24 декабря, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"В 2020 году возрастет размер пособия на одного человека. На более 1000 грн/мес (с 2 до 2,5 прожиточных минимумов) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. На более 3000 грн/мес (с 2 до 3,5 прожиточных минимумов) для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Также на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение для родителей-воспитателей и приемных родителей. С 2020 года такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста", - написал Гончарук.

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По состоянию на 31 декабря 2018 года в Украине на учете находились 70,4 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки. В семейных формах воспитания находились 64,7 тыс. детей (опека - 50,7 тыс., приемные семьи и детские дома семейного типа - 13,9). В течение 2018 года в Украине усыновили 1730 детей.