Правительство предложило штрафовать людей за выход на улицу: сколько будет стоить нарушение самоизоляции

Штраф составит от 3400 грн до 8500 грн. Фото: pexels.com

Кабинетом министров был принят проект закона, который предусматривает введение системы штрафов за нарушение самоизоляции и обсервации людей, которые имеют подозрение на коронавирус.

Штраф составит от 200 до 500 необлагаемых минимумов. То есть от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн, рассказывает Obozrevatel.

Законопроект был принят на заседании правительства 23 декабря. Далее законопроект передадут в Раду и она примет окончательное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новое исследование объясняет, почему некоторые тяжело переносят коронавирус

Находиться на самоизоляции должны:

- граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, осуществляющие пересечение границы на въезд в страну с территории государства с широким распространением Covid-19;

- лица, близко контактировавших с больными Covid-19;

- люди, которые ожидают результат теста на коронавирус.

Украина будет покупать вакцины от коронавируса, но для людей вакцинация будет бесплатной.