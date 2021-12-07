Правительство планирует увеличить пособие при рождении ребенка

Лазебная считает, что пособие должно составлять 50 тыс. грн. Фото: Pexels

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная считает, что помощь при рождении ребенка нужно увеличить до 50 тыс. грн.

Она сказала об этом на всеукраинском форуме "Украина 30. Саммит "Дети" 7 декабря.

"Мы хотим, чтобы в следующем году помощь при рождении ребенка увеличили. Эта помощь уже несколько лет не индексируется, она фиксированна", - сказала Лазебная.

Минсоцполитики будет просить Верховную Раду увеличить пособие.

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В настоящее время помощь при рождении ребенка составляет 41 280 грн. Выплату осуществляют единовременно в сумме 10 320 грн, остальную часть выплачивают в течение следующих 36 месяцев равными частями. Это 860 грн. в месяц.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5585-1 "О государственной помощи семьям с детьми (по стимулированию роста рождаемости)". Документ полностью изменяет действующую нормативную базу, существенно повышая материальные выплаты роженицам и вводя дифференцированные размеры государственной помощи за второго и каждого последующего ребенка.