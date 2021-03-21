Правительство обещает возобновить помощь бизнеса из-за карантина

Если карантин, то ФОПы смогут получить возмещение от государства. Фото: pixabay

Кабмин может восстановить все программы помощи предпринимателям, которые были в 2020 году.

Выплаты физическим лицам-предпринимателям по 8 тыс грн также имеют шансы на восстановление, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его словам, это будет зависеть от карантинных ограничений, которие введут в Украине.

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"Разумеется, мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Мы будем действовать в зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны. Однако у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений продолжаться ", - сказал министр.

Совокупный размер ущерба от экономического коронакризиса, к 2025 году достигнет 22 трлн долларов. Пандемия уже привела к огромным экономическим последствиям, но они будут ощущаться на протяжении еще многих лет. По прогнозам, к 2025 году совокупный размер ущерба от нынешнего кризиса достигнет 22 триллионов долларов.