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пятница, 28 мая 2021 18:23

Правительство и набсовет Нафтогаза должны заботиться о результатах работы компании - Руденко

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Правительство и набсовет Нафтогаза должны заботиться о результатах работы компании - Руденко
Фото: ЕП

Корпоративное управление НАК "Нафтогаз" должно быть свободным от политического вмешательства, а правительство, как главный акционер, вместе с наблюдательным советом должны заботиться о результатах работы госкомпании.

Об этом в Facebook пишет эксперт, журналист Сергей Руденко.

"И правительство, как главный акционер Нафтогаза, и наблюдательный совет НАКа должны заботиться, прежде всего, о результатах работы компании. Шмыгаль пообещал прозрачные конкурсы для отбора наблюдательного совета и главы "Нафтогаза". И пока этого нет, по-моему, надо избежать конфликта главы временного наблюдательного совета с его "дорожной картой" с премьер-министром или председателем правления. Ведь на кону интересы государства. И ни одна из сторон не должна игнорировать другую, или принуждать ту или иную сторону к действиям, которые противоречат или Уставу НАКа, или здравому смыслу", - пишет Руденко.

Эксперт уверен, Украине нужна система корпоративного управления в государственных компаниях, иначе будет возникать соблазн руководить ими в ручном режиме. Но это не лишает то же правительство права распоряжаться ими.

"Более того - именно Кабмин должен ставить перед менеджментом компаний стратегические цели, так как правительство - главный акционер. А наблюдательный совет должен контролировать выполнение этих стратегических целей. В любом случае правительство, члены наблюдательного совета и председатель правления того же Нафтогаза должны работать на единый результат - обеспечение эффективности работы компании", - считает Руденко.

Он также отметил важность того, чтобы в Украине увеличивался объем добычи газа, и чтобы государство заботилось о развитии нефтегазодобывающего комплекса.

"Я хочу, чтобы работа государственной компании, где есть высокооплачиваемый менеджмент и наблюдательный совет, была успешной. По крайней мере, для этого и существуют управленцы. Я хочу, в конце концов, чтобы Украина стала богатым государством. Коррупция и сомнительные схемы должны быть преодолены. Особенно в госкомпаниях. Больше прозрачности и понятности в использовании государственных, а значит - наших с вами денег", - отметил Руденко.

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