Правительство хочет продавать компании Ахметова газ со скидкой в 50%

Ахметов получит газ с 50-процентной скидкой. Фото: Сегодня

В правительстве появился проект постановления о скидке в цене на газ исключительно для Луганской ТЭС. Она относится к группе компаний ДТЭК Рината Ахметова.

Проект подписал министр топлива и энергетики Игорь Насалик. Он оправдывает такое предложение необходимостью обеспечить электричество для подконтрольной Луганщины, сообщает ТСН.

Правительство предлагает предоставить почти 50-процентную скидку для крупной частной компании. До недавнего времени на Луганскую ТЭС угля завозили из Ростовской области России. Чтобы обезопасить ДТЭК от убытков, министр предлагает десятки миллионов расходов переложить на государственный "Нафтогаз".

В Минтопэнерго скидки для компании Ахметова подтвердили и объяснили их общественной необходимостью. Заменой Луганской ТЭС, расположенной в серой зоне, могла бы быть Креминская подстанция, на севере Луганщины.

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Напомним, благодаря "Роттердам +" потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд грн убытков.