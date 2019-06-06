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четверг, 06 июня 2019 14:36

Правительство готовит повышение цен на алкоголь

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Правительство готовит повышение цен на алкоголь
Министерство экономического развития и торговли считает, что цены на алкоголь стоит поднять. Фото: "Дебет-Кредит"

Поднять цены на алкоголь предлагает Министерство экономического развития и торговли.

Цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагают поднять на 10,7%. На виски, ром и джин - на 7,3%. На коньяк - 9,1-9,5% и вина - 7,4-10,2% говорится на сайте МЭРТ.

27 мая 2019-го прошло открытое обсуждение вопроса корректировки цен на алкогольные напитки. Размер минимальных цен на алкогольные напитки определено по плановым показателям 2019-го.

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Последний раз минимальные цены на алкоголь поднимали в сентябре 2018-го. Их уровень определялся по плановым показателям на 2018 год.

Украинцы в среднем тратят 45% всех доходов на еду и напитки. В то же время расходы в регионах отличаются.

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