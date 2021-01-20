Появилось более 40 новых финансовых пирамид и сомнительных компаний: кто в списке

За последние 3 месяца 2020 года в Украине было выявлено более 40 сомнительных финансовых проектов, среди которых - финансовые пирамиды.
Их цель - незаконным способом завладеть средствами украинцев, сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Общее количество таких проектов составляет около 60.
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Этот перечень включает проекты:
- которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами;
- которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями;
- действующие по механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека за подарочные сертификаты, вроде финансовой пирамиды B2Bjewelry.
"Такие лица представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и имеют отличную деловую репутацию с главными офисами в международных финансовых столицах мира. Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины", - говорится в сообщении регулятора.
Сотрудники СБУ пресекли деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited. Ее работа нанесла ущерб более чем 340 млн грн гражданам Украины и стран Европейского Союза.
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