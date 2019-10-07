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понедельник, 07 октября 2019 16:29

Появилась петиция с требованием запретить импорт электроэнергии из России

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Появилась петиция с требованием запретить импорт электроэнергии из России
Через поправку в закон "О рынке электроэнергии" Андрей Герус открыл свободный импорт электроэнергии из России. Фото: Depositphotos

Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец зарегистрировал петицию с требованием запретить импорт электроэнергии из России.

"Решил помочь старому другу Андрею Герусу исправить свою ошибку. Ошибка в том, что он протянул восьмую поправку Геруса, которой открыл свободный импорт электроэнергии из России. Зарегистрировал петицию к президенту, чтобы тот срочно внес законопроект, которым бы исправил результат самодеятельности Геруса", - написал Трохимец в Facebook.

В петиции говорится, что исходный текст законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" не имел никаких норм о внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии". В ночь перед голосованием глава Комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услугах Андрей Герус внес правку, согласно которой исключалась часть восьмая статьи 67 закона "О рынке электроэнергии".

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"Эта норма звучит так: весь объем электрической энергии, импортируемой из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества, продается исключительно на рынке "на сутки вперед" и балансирующем рынке", - процитировал Трохимец.

Он добавляет, что такая правка противоречит международным обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Требует вернуть в законопроект соответствующую норму.

18 сентября Андрей Герус пролоббировал поправку в закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которая позволила импорт электроэнергии из стран, не входящих в Европейское энергосообщество. По его версии, импорт должны были осуществлять из Беларуси, Однако 1 октября компания "Юнайтед Энерджи" начала импорт электроэнергии из РФ. Факт начала импорта электроэнергии из России подтвердили в НЭК "Укрэнерго". Эксперты связывают компанию "Юнайтед Энерджи" с олигархом Игорем Коломойским.

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