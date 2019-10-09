Появилась новая 2-гривневая монета

Национальный банк 9 октября ввел в обращение памятную монету "Иван Труш".

Она продолжает серию "Выдающиеся личности Украины". Посвящена украинскому художнику Ивану Трушу, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Монета номиналом 2 грн изготовлена из нейзильбера. Выпустили 35 тыс. шт монет.

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Памятная монета стоит 41 грн.

С 1 октября платежным средством перестали быть монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. Копейки можно обменять в любом отделении банка в течение года. Еще два года их можно приносить в НБУ и другие госбанки. Далее монеты утилизируют.