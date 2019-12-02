Появилась дата газовых переговоров Украины, России и ЕС

Предыдущие газовые переговоры прошли в октябре в Брюсселе. Фото: УНН

Следующий раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и ЕС запланировали провести 5 декабря.

"Какие ближайшие даты...Это может быть 5 декабря", - заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет "Сегодня".

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Предыдущие переговоры прошли в октябре в Брюсселе. Тогда не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах.

28 ноября во Вене состоялась встреча между министрами энергетики Украины и России. Тогда в Еврокомиссии поддержали двусторонние переговоры между странами.

Контракт на транзит российского газа по территории Украины завершается 31 декабря 2019-го.