Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа

Елена Трегуб: "Прежнее законодательство де-юре утратило силу, но де-факто продолжает существовать. А новое законодательство не имеет четко прописанных процедур". Фото: Радио Свобода

Предприятия оборонного комплекса не получают от государства достаточного финансирования. Принятый в прошлом году закон об оборонных закупках фактически не действует, а подписанию госпредприятиями новых контрактов мешает бюрократия. Оборонные предприятия должны быть преобразованы в акционерные общества, государство же должно контролировать важнейшие стратегические разработки. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказала генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Елена Трегуб.

Как сложилась такая ситуация, что оборонные предприятия не получают достаточного финансирования?

Летом прошлого года приняли закон об оборонных закупках. Установили новые правила, по которым предприятия должны выполнять оборонительные государственные заказы. Но переход на них не состоялся. Государственные поставщики, которые отправляют военную технику украинским Вооруженным Силам, имеют юридические сложности с подписанием контрактов. Потребности ВСУ не удовлетворяют. Например, они хотят что-то закупить, а никто из производителей не предлагает государству это продать. Ситуация осложнилась, так как для государства что-то продать еще сложнее из-за параллельного функционирования двух юридических режимов. Прежнее законодательство де-юре утратило силу, но де-факто продолжает существовать. А новое законодательство не имеет четко прописанных процедур. Это усложняет и без того непростую ситуацию с финансированием нашего ОПК. Создана такая система, в которой нет свободной конкуренции в выполнении государственных заказов, все происходит непрозрачно

Кто прежде всего ответственный за такое положение оборонных закупок?

Исполнительная власть, которая должна своевременно разработать более 20 различных постановлений, создать электронный реестр заказчиков и поставщиков. Сделать так, чтобы у предприятий стало меньше бумажной работы. Сейчас все заказы осуществляются в очень сложной форме. Создана такая система, в которой нет свободной конкуренции в выполнении государственных заказов, все происходит непрозрачно. Исполнительная власть должна до 1 января 2021года создать соответствующие структуры. Но постановления по этому поводу, и то не все, приняли только в апреле этого года. Не выполнили указ президента и решение СНБО о переходе на новую систему. По опыту западных стран, нужно создать отдельный орган, который от Вооруженных Сил закупает боевую технику, заказывает разработки этой техники, и все это делается пропорционально и специализированно. У нас эта попытка была провалена, потому что министр обороны Таран ликвидировал Центр оборонных закупок. Эти закупки непосредственно связаны с развитием нашего ОПК. Пока там не наведут порядок – ничего не будет функционировать.

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Чем грозит такое положение дел самим предприятиям и Вооруженным силам?

Немало заводов находятся в плохом состоянии, если посмотреть их финансовую отчетность. Укроборонпром постепенно передает часть неликвидных предприятий в государственное имущество, потому что они фактически потеряли стратегическое значение для оборонного сектора и производят какую-то гражданскую продукцию. Это нормально, поскольку в Укроборонпром входят более ста предприятий. Их все удержать в секторе ОПК невозможно – это все наследие Советского Союза. Но 40-50 процентов этих производств нужно развивать с помощью государственных механизмов. Украине необходимо собственное производство для того, чтобы обеспечивать оборону. Казенные предприятия будут преобразованы в акционерные общества

Какой выход из этой ситуации? Кто прежде всего должен ее решать?

В оборонном секторе работают государственные и негосударственные предприятия. В прошлые годы 50 процентов мощности оборонной сферы обеспечивалось государственными компаниями, столько же – негосударственными. Сейчас доля государственных уменьшилась до 30 процентов. Однако все равно они являются стратегически важными. Нужно, чтобы уже этим летом до каникул Верховная Рада приняла закон о корпоративизации Укроборонпрома. Этот закон очень актуален – он поможет госпредприятиям отойти от архаичных юридических форм советского образца. Казенные предприятия будут преобразованы в акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, что позволит создавать совместные компании, привлекать инвестиции. В государственном ОПК воцарится нормальная юридическая цивилизованная система. Также крайне важно, чтобы президент наконец утвердил стратегию ОПК, чтобы было понятно, на какие предприятия Украины должна делать ставку. Мы не можем развивать все направления одновременно. Надо выбрать то, что для Украины сейчас является самым важным – радарные системы, сфера морской безопасности и тому подобное. Поэтому стратегия должна стать ориентиром в вопросе развития ОПК в ближайшем будущем.

Несколько государственных оборонных предприятий пожаловались на отсутствие финансирования тайных военных проектов в рамках заказа Министерства обороны Украины в прошлом году. Об этом сообщают общественные организации StateWatch, НАКО и Проект реформы оборонных закупок. Например, Павлоградский химический завод сообщил СНБО, что Минобороны не выполняет указ президента о создании новых видов ракетного вооружения и боеприпасов. В частности это касается производства ракетных комплексов "Вільха" и "Грім". Планируется, что следующем году государственный концерн Укроборонпром прекратит свое существование. Вместо концерна создадут холдинг "Оборонительные системы Украины". В него войдут холдинги, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами. Также планируется создать аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами, космическими системами.