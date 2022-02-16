Потребительские настроения в Украине самые низкие за последние три года

Из-за угрозы российской агрессии в январе индекс потребительских настроений сократился на 4,9 пункта до 62,3 пункта.

Это данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине", проведенного организацией Info Sapiens за январь 2022 года.

Значение индекса ниже за последние три года.

Показатель, характеризующий материальное состояние украинцев, – индекс текущей ситуации – сократился до 60,4, что на 4,9 пункта ниже показателя декабря.

Составляющие этот индекс – индекс текущего личного материального положения – сократился на 4,2 пункта, до 53,3, а индекс целесообразности крупных покупок уменьшился на 5,6 пункта – до 67,5.

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Индекс экономических ожиданий в январе составляет 63,5, что на 4,9 ниже уровня этого индекса в декабре.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 6,2 и составил 139,6.

Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 1 пункт и составил 192,4. Ожидания украинцев по курсу гривны в ближайшие три месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 15,6 и составляет 161,8.

"В январе 2022 года значение индекса потребительских настроений одно из самых низких за последние три года на фоне обострения российского кризиса. Ухудшились все его основные составляющие, но больше всего девальвационные ожидания", – комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население, а также размер населенного пункта.

Статистическое отклонение не превышает 3,2%.

За последний год у 52,8% украинцев ухудшилось материальное положение. Для 38,5% людей ничего не поменялось. 7,8% людей считают, что их дела улучшились. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенных социологической службой Центра Разумкова. В опросе приняли участие 1206 украинцев в возрасте старше 18 лет.