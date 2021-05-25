"Потихоньку будем становиться богаче", - рассказали о перспективах земельной реформы

Запуск земельной реформы в Украине увеличит ВВП на 1,5%. В бюджеты разных уровней поступит около $2 млрд, заявил советник председателя Офиса Президента Тимофей Милованов.

Автор: Елена Луценко В бюджеты разных уровней поступит около $ 2 млрд

"Реформа медленная и обрезана. Экономическое развитие будет медленнее. Но оно все равно будет. По расчетам Киевской школы экономики, даже такой вариант реформы в последующие годы прибавит примерно 2 миллиарда долларов. То есть около 1,5% ВВП. Это позволит поднять производительность производства на земле и понемногу становиться всем богаче. И местным общинам, так как они будут собирать больше налогов. И будут получать больше инвестиций в землю, - сказал Милованов на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля".

Реформа позволит тем людям, которые сегодня работают и имеют землю в своей собственности, получать финансирование под залог этой земли по белым, а не по серым схемам.

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"Будем мониторить, как земля продается. Нужно внимательно следить за тем, чтобы при запуске земельной реформы не было рейдерства и других злоупотреблений. В этом правоохранителям поможет ограничения покупки в одни руки 100 тысяч гектаров, - подытожил Тимофей Милованов.

24 мая на форуме президент Владимир Зеленский подписал изменения в Земельный кодекс относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.