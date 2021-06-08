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вторник, 08 июня 2021 10:00

Потеря плодородия: 6 миллионов гектаров земель в Украине законсервируют

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Более 6 млн. га сельскохозяйственных земель в Украине нуждаются в консервации. 2/3 территории расположены в зоне рискованного земледелия. Худшим для него считается юг страны.

Автор: Елена Луценко
  В прошлом году в некоторых областях в течение четырех месяцев вообще не было осадков
В прошлом году в некоторых областях в течение четырех месяцев вообще не было осадков

"Более 6 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения требуют консервации. Если не отработаем механизм, мы потеряем большое количество плодородных земель. В нашем законопроекте 2194 он прописан, и ближайшие 3 месяца Кабинет Министров Украины примет соответствующее постановление. Будет происходить консервация земли на основе анализа почв, спутникового мониторинга. Вся информация будет отображаться в нашем геопортале открытых данных", - сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время форума "Украина 30. Экология".

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Критическими точками в последние годы для Украины является июль и август. В прошлом году в некоторых областях в течение четырех месяцев вообще не было осадков.

Сейчас в государственной собственности находится 750 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Ранее было 10 млн. га земли.

В Украине насчитывается 41,3 млн. га сельскохозяйственных угодий. Из них пашня - 33 млн. га, пастбища - 5,3 млн. га, сенокосы — 2,3 млн. га, многолетние насаждения - 852 тыс. га, залежи - 166 тыс. га, парники - 1,28 тыс. га, сообщает Минагрополитики.

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