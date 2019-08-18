Потерь не было: рассказали о ситуации на Донбассе

Зафиксировано восемь обстрелов. Фото: РБК-Украина

В течение суток боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов и стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны не было.

По два обстрела из гранатометов и стрелкового оружия зафиксировали неподалеку Павлополя, Водяного, Лебединского. Также стреляли боевики из гранатометов вблизи Пищевика, сообщает штаб ООС.

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В районе ответственности группировки "Север" был зафиксирован один обстрел позиций Объединенных сил у Пивденного.

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