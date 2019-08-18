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воскресенье, 18 августа 2019 09:00

Потерь не было: рассказали о ситуации на Донбассе

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Потерь не было: рассказали о ситуации на Донбассе
Зафиксировано восемь обстрелов. Фото: РБК-Украина

В течение суток боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов и стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны не было.

По два обстрела из гранатометов и стрелкового оружия зафиксировали неподалеку Павлополя, Водяного, Лебединского. Также стреляли боевики из гранатометов вблизи Пищевика, сообщает штаб ООС.

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В районе ответственности группировки "Север" был зафиксирован один обстрел позиций Объединенных сил у Пивденного.

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации более 60 тыс. жителей ОРДЛО подали заявки на получение российского гражданства. Получили его уже более 25 тыс.

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18
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