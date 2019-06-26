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среда, 26 июня 2019 21:10

Посылки из-за границы: какие товары чаще всего заказывают украинцы

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Посылки из-за границы: какие товары чаще всего заказывают украинцы
Самыми популярными магазинами, где украинцы заказывают товары стали eBay, Amazon и 6pm. Фото: Рівне Вечірнє

Из-за границы украинцы заказывают одежду, обувь, детские вещи. Покупают гаджеты и косметику.

Чаще всего эти товары заказывают с США. В то же время в последнее время количество посылок выросло из Великобритании и Польши, пишет rau.ua.

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Самыми популярными магазинами, где украинцы заказывают товары стали eBay, Amazon и 6pm. Также активно покупают в Carter`s, Victoria`s Secret, H&M.

В среднем стоимость посылки из-за рубежа составляет $66. Средний вес - 1,6 кг.

С 1 июля 2019-го украинцы будут платить налоги и пошлины за посылки стоимостью свыше 100 евро. К тому времени будет действовать старая норма - 150 евро. Так, за посылку дороже 100 евро придется заплатить 20% НДС и 10% пошлины.

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