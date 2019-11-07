Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO поможет своим клиентам экономить

YASNO – новое имя поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений

Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO, который предоставляет услуги для 3,5 миллионов домохозяйств в г. Киеве, Днепропетровской и Донецких областях, поможет потребителям снизить расходы на электроэнергию.

Об этом рассказал Александр Онищенко, директор по развитию YASNO во время презентации в Киеве.

"Трансформация рынка электроэнергии и развитие технологий позволяет нам предложить целый комплекс услуг, готовых решений и продуктов по повышению энергоэффективности домохозяйств.

Например, наш энергоэффективный набор YASNO Smart на основе двухзонных счетчиков поможет сократить семейные затраты на электроэнергию до 50%.

В набор YASNO Smart входят умные LED-лампы, которые потребляют в 10 раз меньше электроэнергии, а их яркостью и цветом можно управлять со смартфона через Wi-Fi. Есть LED ночники с аккумулятором, они могут работать без подзарядки до 3-х месяцев.

А если клиент захочет стать еще более энергонезависимым, он сможет приобрести у нас крышные солнечные панели, энергии которых хватит для обеспечения своего дома "чистой электроэнергией". Кроме того, будет возможность получить дополнительных доход от ее продажи по "зеленому" тарифу. Установку, подключение таких панелей и оформление "зеленого" тарифа мы берем на себя. Для накопления энергии можно использовать домашние аккумуляторы YASNO Efficiency", – рассказал директор по развитию YASNO Александр Онищенко.

Напомним, согласно данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, на сегодняшний день 15 000 домохозяйств уже сами производят "чистую" электроэнергию.

Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO покупает "чистую" электроэнергию по зеленому тарифу у 2400 домохозяйств в г. Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

YASNO – новое имя поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях для 3,5 млн украинских семей. YASNO обеспечивает быстрый и удобный сервис, дистанционное обслуживание и консультации, инновационные товары и услуги по уменьшению затрат на электроэнергию и повышение комфорта.