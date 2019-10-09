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среда, 09 октября 2019 14:27

Поставки электроэнергии из России могут привести к отмене санкций - Ляшко

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Поставки электроэнергии из России могут привести к отмене санкций - Ляшко
Фото: pexels.com

Открытие импорта электроэнергии с Россией, который пролоббировал Андрей Герус, повлечет отмену европейских санкций против РФ.

Об этом заявил экс-депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире "112 канала" 8 октября.

"Есть "формула Геруса". Кто такой? Андрей Герус — народный депутат Украины от "Слуги народа", председатель Комитета по топливно-энергетического комплекса. Внес поправку и позволил россиянам продавать в Украине свою электроэнергию, фактически отменил санкции против России. А потом мы удивляемся и спрашиваем у немцев и французов, почему они хотят отменить санкции. То есть, мы предлагаем немецкому, французскому бизнесу, чтобы он в результате санкций терпел убытки, а украинский будет зарабатывать на этом, торгуя с Россией. Но глупых же нет. И поэтому я утверждаю, что эта "формула Геруса" — это фактически отмена санкций против РФ", — считает Ляшко.

По его мнению, импорт электроэнергии из России станет основанием для стран ЕС отменить санкции против РФ, введенных из-за агрессии Кремля в отношении Украины.

"Сегодня фактически в результате "формулы Геруса" отменены санкции против России и идет по коррупционным схемам русское электричество в Украину. Это значит, что у нас нет никакого морального права просить у европейских партнеров продлении санкций. Кроме того, я прогнозирую, что "формула Геруса" станет основанием для начала процедуры отмены и Европейским Союзом санкций против России", — заявил Ляшко.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По его словам, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была проведена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта — ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи".

Председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что поправка Геруса открыла шлюзы для российской электроэнергии ради обогащения отдельных олигархов и назвала недопустимым торговлю со страной-агресором. А также пообещала, что депутаты будут инициировать отмену этой поправки.

4 октября на сайте президента было зарегистрировано петицию о запрете импорта электроэнергии из России.

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09
октября

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