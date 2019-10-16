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Посол Норвегии прогнозирует Украине проблемы с инвестициями из-за пересмотра зеленого тарифа

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Посол Норвегии прогнозирует Украине проблемы с инвестициями из-за пересмотра зеленого тарифа
"Стабильность законодательства является ключевой предпосылкой для притока инвестиций в страну" - посол Норвегии Уле Хорпестад о пересмотре зеленого тарифа в Украине. Фото: pexels.com

Стабильные условия для инвестиций — фундаментальный вопрос для инвесторов, они негативно отреагируют на ретроспективный пересмотр зеленого тарифа.

Об этом заявил посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад, комментируя возможный пересмотр зеленого тарифа.

"Если такие решения будут, это очень негативно скажется на нашей инвестиции. Как я понимаю по нашим инвесторам, они тогда вынуждены пересмотреть все планы на будущее, потому что они все-таки заключили договоры на определенных условиях. И для них очень важно, чтобы эти условия не изменялись ретроспективно. Поэтому это такой фундаментальный вопрос для них", — сказал Хорпестад.

Посол подчеркнул, что любой инвестор заинтересован в долгосрочных и стабильных условиях для своих инвестиций, поэтому стабильность законодательства является ключевой предпосылкой для притока инвестиций в страну.

"Для Украины, которая сейчас развивает свою экономику и показывает большие амбиции на экономический рост, имеет существенное значение, что инвесторы могут доверять уже заключенным договорам. Это касается не только этой обновленной энергетики, но это вообще такой общий принцип, что все инвесторы ищут, так сказать, стабильный рынок, где могут рассчитывать на безопасность своих инвестиций. Это основное их ожидание", — отметил посол Норвегии.

Ранее банкир департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина заявила, что ретроспективный пересмотр зеленого тарифа нанесет ущерб Украине, поскольку страна выплатит по искам в международные суды значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, а также отпугнет иностранных инвесторов.

Парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКУ, возглавляемый Андреем Герусом, предложил снизить зеленые тарифы, несмотря на то, что законодательством Украины гарантировано сохранение зеленых тарифов стабильными до 2030 года.

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