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понедельник, 27 июля 2020 07:10

После выходных доллар сменил стратегию

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После выходных доллар сменил стратегию
Доллар подешевел на 12 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 27 июля установил курс доллара на уровне 27,75 грн. Это на 12 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 1 коп. Стоит 32,22 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,73 грн. Продают по 27,82 грн.

За евро предлагают 31,94 грн. Продают по 32,08 грн.

Российский рубль покупают и продают по 38 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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