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понедельник, 23 ноября 2020 07:10

После выходных доллар продолжает расти

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После выходных доллар продолжает расти
Доллар подорожал на 10 копеек. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 23 ноября установил курс доллара на уровне 28,36 грн. Это на 10 копеек больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 19 коп. Стоит 33,63 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,26 грн. Продают по 28,49 грн.

За евро предлагают 33,30 грн. Продают по 33,72 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
23
ноября

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