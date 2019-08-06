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среда, 07 августа 2019 07:11

После резкого падения гривна вновь укрпилась. Доллар подешевел

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После резкого падения гривна вновь укрпилась. Доллар подешевел
Доллар подешевел на 14 копеек. Фото: Уніан

Национальный банк Украины на 7 августа установил курс доллара на уровне 25,59 грн. Это на 14 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 41 коп. Стоит 28,77 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,48 грн, продают по 25,78 грн.

За евро предлагают 28,41 грн. Продают по 28,88 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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Дата
07
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