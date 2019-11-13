После решения Верховной Рады Прилуцкая фабрика вновь заработала

Прилуцкая фабрика начала работать. Фото: panorama.cn.ua

С 8 ноября в Прилуках на Черниговщине возобновила работу табачная фабрика.

Решение продолжить работу приняло руководство группы "Бритиш Американ Табако Украина", куда относится фабрика.

"Мы провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министрами. Хочу поблагодарить всех участников совещания за конструктивный и позитивный диалог. Мы услышали слова поддержки и заверения о скором решении проблемы, которая нанесла ущерб индустрии и экономике страны в целом", - рассказал генеральный директор группы "Бритиш Американ Табако Украина" Саймон Уелфорд.

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Фабрику останавливали через поправку в законе №1049, которая делала процесс производства сигарет нерентабельным.

"С этим законом сейчас существует неопределенность. Верховная Рада издала постановление, заблокировала подписание этого закона. Поэтому Прилуцкая фабрика снова работает", - поделился Роман Богун, руководитель пресс-центра "Бритиш Американ Табако Украина". Добавил, что убытки после месячного простоя подсчитывают.

Вначале октября Верховная Рада Украины приняла закон №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Он должен быть экономически выгодным, однако вместе с будущими поправками спровоцировал прекращение работы крупнейшей табачной фабрики Украины British American Tobaccо.