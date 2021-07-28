Посчитали зарплаты украинцев: кто получает больше

В июне этого года средняя зарплата в Украине составила 14 313 грн. За год выросла на 23,6%.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Наибольшую зарплату в июне получили работники в области информации и телекоммуникаций

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне составила 14313 грн. Это в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы. Она сейчас 6000 гривен. По сравнению с маем зарплата выросла на 6 процентов", - сообщает Госстат.

Наибольшую зарплату в июне получили работники в области информации и телекоммуникаций - в среднем 26 197 грн. За год выросла на 38,4%.

На втором месте сфера финансовой и страховой деятельности. Там в среднем получают 22 691 грн. Это на 17,4% больше, чем в прошлом году.

На третьем месте - специалисты государственного управления и обороны и обязательного социального страхования. Они получают в среднем 19 868 грн. Их выплаты за год увеличились на 21,3%.

Самые маленькие зарплаты за июнь получили работники сферы временного размещения и организации питания. Им платят 8922 грн в месяц. Это на 71,3% больше, чем в июне прошлого года. В сфере административного и вспомогательного обслуживания люди получают 11034 грн. Выплаты выросли на 17%. Работники операций с недвижимым имуществом получают 11 208 грн. Это на 27,6% больше прошлого года.

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В июне 2020 средняя зарплата по Украине составила 11579 грн. Это на 7,4% больше июня 2019.

В июне в Украине по количеству вакансий лидировала сфера торговли. Далее государственный сектор, промышленность и производство. По количеству резюме на первом месте также торговля. Украинцы искали работу в сфере административного персонала. Заработать также хотели студенты и люди без опыта работы. В топ-3 профессии на территории Украины за последние три месяца по количеству вакансий вошли продавец, работник госучреждения и менеджер по продажам. По количеству резюме - продавец, менеджер по продажам и продавец непродовольственных товаров.