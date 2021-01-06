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среда, 06 января 2021 13:04

Посчитали, насколько подорожала кутья

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Посчитали, насколько подорожала кутья
Полтора килограмма классической кутьи стоить 96,35 грн. Фото: pixabay

В этом году украинцы потратят на рождественскую кутью на 15% больше, чем в 2020 году.

Об этом пишет "Сегодня".

Считали стоимость блюда в которое добавляют пшеницу, изюм, грецкие орехи, мед и мак.

Полтора килограмма классической кутьи стоит 96,35 грн. В прошлом году на блюдо тратили 84 грн.

В этом году ингредиенты стоят:

- пшеница - 9,6 грн;

- мед - 17,25 грн;

- изюм - 13,2 грн;

- мак - 17,55 грн;

- грецкие орехи - 38,75 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину ожидает подорожание хлеба: эксперт назвал точную стоимость

То есть подорожание составляет более 12 грн.

С декабря 2020 года куриные яйца подорожали примерно на 2-5 грн за десяток. Впрочем, эксперты прогнозируют рост цен в течение всего года.

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