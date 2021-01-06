Посчитали, насколько подорожала кутья

В этом году украинцы потратят на рождественскую кутью на 15% больше, чем в 2020 году.
Об этом пишет "Сегодня".
Считали стоимость блюда в которое добавляют пшеницу, изюм, грецкие орехи, мед и мак.
Полтора килограмма классической кутьи стоит 96,35 грн. В прошлом году на блюдо тратили 84 грн.
В этом году ингредиенты стоят:
- пшеница - 9,6 грн;
- мед - 17,25 грн;
- изюм - 13,2 грн;
- мак - 17,55 грн;
- грецкие орехи - 38,75 грн.
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То есть подорожание составляет более 12 грн.
С декабря 2020 года куриные яйца подорожали примерно на 2-5 грн за десяток. Впрочем, эксперты прогнозируют рост цен в течение всего года.
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