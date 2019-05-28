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вторник, 28 мая 2019 17:08

Посчитали, как подорожает коммуналка за 4 года

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Посчитали, как подорожает коммуналка за 4 года
К 2022 году подорожает газ, отопление, горячая вода и электроэнергия. Тарифы вырастут от 7 до 20%. Фото: Апостроф

В течение следующих 4 лет в Украине продолжат дорожать коммунальные услуги.

К концу 2019-го газ вырастет на 15%. В 2020-м добавит 20%, в 2021-м - 14%. За год подорожает еще на 10%, говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2019-2022 годы.

В то же время в декабре прогнозы министерства были другие. Например, газ в 2020 году должен был подорожать на 18%, а 2021-м - на 15%. Рост горячей воды и отопления в этом году прогнозировали на уровне 10%. В 2020 году - на 15%, в 2021-м - на 15%.

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В апрельском прогнозе говорится, что горячая вода и отопление добавят к концу 2019-го 20%. 2020-2021-го тарифы вырастут еще на 15% и 11,5% соответственно. 2022 года подорожание составит 10%.

Также на 15% в этом году должна подорожать электроэнергия. Следующие 2 года она вырастет на 18,9% и 20% соответственно. В 2022-м добавит 7%. Ранее прогнозировали значительно больший рост тарифов на свет.

Газ на международном рынке снова дешевеет. Поэтому Нафтогаз снижает цену для промышленности почти на 8%. По решению правительства, цена Нафтогаза для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующей в следующем месяце. Поэтому в июле Нафтогаз будет продавать населению газ почти на 8% дешевле. С июля газ для населения будет стоить 5803 грн за 1 тыс. куб. м. Цена - без НДС и транспортировки.

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