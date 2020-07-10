Порошковая, гранулированная или сублимированная: начали массово производить растворимый кофе

Растворимый кофе изготавливают из подсушенного, измельченного и обработанного зерна обоих сортов Арабики и Робусты. Фото: pixabay.com

24 июля 1938 года считают началом массового производства растворимого кофе. В этот день швейцарская компания изготовила первую партию нового продукта.

Первую технологию изготовления растворимого порошка придумал японский химик Сатори Като в 1901 году. Через 5 лет английский химик Дж. К. Вашингтон, который любил заварной кофе, обратил внимание на порошковый налет на стенках турки. После нескольких экспериментов он создал растворимый кофе. Но его вкус и качество оставляли желать лучшего.

В 1930-х годах растворимый кофе приобрел популярность благодаря сотрудничеству компании "Nestle" и бразильских производителей кофе. Работнику "Nestle" Максу Моргенталеру в 1938 году удалось создать порошок, который сохранял свойства кофейных зерен в напитке и долго хранился.

Растворимый кофе изготавливают из подсушенного, измельченного и обработанного зерна обоих сортов Арабики и Робусты. В продаже представлены три вида: порошковый, гранулированный и сублимированный. Первый - самый дешевый. Обжаренные кофейные зерна перемалывают, обрабатывают горячей водой под давлением, фильтруют и сушат. Технология получения гранулированного кофе отличается тем, что на последнем этапе производства порошок обрабатывают горячим паром и так появляются гранулы. Для сублимированного - молотое сырье варят, затем выпаривают из него воду.

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Главный игрок украинского рынка - "Галка ЛТД". Наиболее популярные зарубежные бренды - Jacobs и Nescafe. Объемы украинского экспорта в 184 раза меньше импорта. В частности, в 2016 году было экспортировано 162 т кофе, что на 17,3% больше, чем в 2015 году. Но на 57,4% меньше, чем в 2014 году. Продают украинский кофе в Молдову, Беларусь, Грузию, Армению.

В сентябре 2016 года - августе 2017 года в структуре продаж наибольшую долю занимал натуральный кофе - молотый и в зернах: 35% доли в натуральном и 24% в денежном выражении. На растворимый кофе приходится 26% в натуральном и 54% в денежном выражении. Кофе-миксы занимают 33% доли в натуральном и 18% в денежном выражении, по данным исследования Nielsen.

50% любителей кофе покупают новую упаковку раз в месяц, 31% - раз в 3 недели, 17% - примерно раз в 2 месяца. 2% заходят в супермаркет за ароматным напитком каждые две недели. 60-граммовая упаковка растворимого кофе стоит от 40 до 80 грн. Один стик - 3-4 грн. Основной недостаток растворимого кофе - слабый аромат. Производители дорогих марок борются с этим. Добавляют в продукт искусственные или натуральные эфирные масла.

По данным аналитиков рынка, в Украине ежегодно популярность растворимого кофе падает. А зернового наоборот - растет. Это подтверждает появление большого количества кофеен в городах.

Медики и ученые, которые долгие годы изучали влияние кофе на организм, пришли к выводу, что все хорошо в меру. Первую чашку кофе стоит пить не ранее 10:00 и не позднее полудня.