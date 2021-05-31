Попытка распространить фейки против Порошенко - ЕС о новом расследовании Бигуса

В "Европейской солидарности" назвали расследование с пленками Медведчука примером создания и распространения фейков против главного политического противника президента Владимира Зеленского - Петра Порошенко.

"Многие забыли, какой была ситуация в энергетической отрасли в конце 2014 года. Новости буквально пестрели следующими заголовками: На Харьковщине из-за нехватки угля остановилась Змиевская ТЭС, Запасов угля на ТЭС хватит едва ли на месяц, Запасы угля для ТЭС Украины критически низкие, Отключение электричества начались. Со столицы, По всей стране начались отключения света, В Украине будут отключать электроэнергию с 9:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, Аварийные отключения электроэнергии могут длиться всю зиму", - говорится в сообщении партии.

Тогда все медиа рисовали апокалиптическую картину. Якобы нехватка угля и веерные отключения электричества поставили страну на грань выживания.

"При том речь шла об антраците - угле, на котором работало большинство украинских ТЭС. Почти все украинские антрацитовые шахты оказались на оккупированной территории. А в мире его источники ограничены. Украина искала эти другие источники. И не только в ЮАР. Порошенко лично вел переговоры по углю во время визита в Австралию в декабре 2014 года и договорился с Трампом о контракте на уголь из Пенсильвании", - сообщили в ЕС.

Недостаток угля была вызовом и угрозой украинской государственности в условиях прямой военной агрессии России. Страна тогда требовала от новоизбранного президента света и тепла в домах, школах, больницах. Порошенко получил ограбленную страну без денег на счетах, без возможности быстро пополнить запасы угля. Россия прямо говорила о полной энергетической блокаде. Газовой, нефтяной, угольной блокадах, которые "должны были поставить Киев на колени".

"Для страны главной задачей было выжить, остановить агрессора и впоследствии получить энергетическую независимость от России. Для этого использовали любые возможности: от сложных дипломатических шахматных партий к простым решениям. Страна не замерзла. Мы прошли зиму 2014-2015 годов без потрясений (об этом хорошо свидетельствует отсутствие травматических воспоминаний у украинцев). Уже в конце 2015 года мы впервые в истории сумели отказаться от российских газа и электричества. Мы тогда надеялись - навсегда. Об этом псевдорасследователи молчат. Как молчат и о другом важном факте: поставки угля с территории ОРДЛО происходили с предприятий, которые находились в украинском правовом поле. Они здесь платили налоги до их захвата - и введения блокады решением СНБО Украины", - говорят в партии.

В "Европейской солидарности" отмечают заказной характер всех трех программ Бігус.info. Они изобилуют логическими нестыковками, предположениями и откровенной ложью.

"Заказчики этих псевдорасследований из Офиса президента даже не скрывают свою причастность к созданию этих программ и анонсируют заранее те или иные подробности очередных фейков", - говорят в ЕС.

В партии новый сериал назвали попыткой власти отвлечь внимание от провала участия Украины на саммите НАТО и скандала по поводу снятия санкций и достройкой Северного потока-2. Обратили внимание, что третья серия вышла накануне повышения тарифов.

"Не стоит забывать, что власть Зеленского разрушила достижения Порошенко относительно энергетической независимости Украины, восстановив импорт электроэнергии из России и только в 2020 году закупив угля из РФ и ОРДЛО более чем на $1 млрд", - подытожили в ЕС.