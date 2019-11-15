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пятница, 15 ноября 2019 14:36

"Поправка Геруса" помогает РФ не пустить Украину в европейскую энергосистему - эксперт

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&quot;Поправка Геруса&quot; помогает РФ не пустить Украину в европейскую энергосистему - эксперт
Кремль намерен захватить украинский энергорынок, чтобы получить возможность осуществлять политическое давление на Украину. Фото: slovoidilo.ua

Россия стремится не допустить вхождения Украины в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E и это обеспечивает "поправка Геруса", которая позволила возобновить импорт тока с РФ.

Об этом написал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик на своей странице в Facebook.

"У Кремля есть два года для того, чтобы отсечь Украину от интеграции в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E. Конечный срок выполнения Украиной мероприятий каталога требований для присоединения ОЭС страны к энергосистеме континентальной Европы наступает в июле 2022 года. Сама синхронизация запланирована на 2023. Перед тем Украина должна отсоединиться от энергосистем России и Беларуси и почти год функционировать в изолированном от СНГ режиме", - написал Кулик.

Эксперт отметил, что вхождение Украины в континентальную энергосистему противоречит доктрине экономической безопасности РФ, кроме того, Кремль намерен захватить украинский энергорынок, чтобы получить возможность осуществлять политическое давление на Украину.

"Относительно энергосистемы Украины замысел россиян примерно такой - максимально воспользоваться поправкой Андрея Геруса для увеличения своей доли на рынке. Трудно не согласиться с представительницей Украинского ядерного клуба Ольга Кошарной, которая заявила, что Россия готова свою электроэнергию даже бесплатно давать, чтобы посадить Украину на крючок", - написал Кулик.

По мнению эксперта, именно демпинг может стать основным оружием "Интер РАО", которая осуществляет экспорт электроэнергии в Украину. По его оценкам, в краткосрочном периоде это будет способствовать уменьшению цен на электроэнергию на рынке "на сутки вперед", однако это ударит по украинским энергокомпаниям.

"Обратной стороной является уменьшение производства украинскими генерирующими компаниями и установка катастрофических для них ценовых условий работы (что в среднесрочной перспективе повлечет за собой их технический упадок)", - отметил Кулик.

Он обратил внимание, что в течение последних двух недель происходит существенный рост объемов импорта российской электроэнергии, а в ночь с 4 на 5 ноября рекордный российский импорт привел к искусственному ограничению работы украинских электростанций.

Как следствие, 13 ноября цена электроэнергии на РДН упала до 918,8 грн за МВт-час.

"Понятно, что по такой цене значительная часть генерации работать не будет. В результате значительная часть нашей энергогенерации будет сначала законсервирована, а потом и вообще выведена из эксплуатации", - прогнозирует Кулик.

По его мнению, при таких условиях энергосистема Украины окажется неспособной отключиться от российской в ​​2022 году из-за невозможности работать в автономном режиме.

"В результате получится так, что в 2022 году Украина не сможет рассинхронизироваться с РФ и Белоруссией не только из соображений цены электроэнергии, но и из-за технологической невозможности обеспечить себя электроэнергией в условиях автономного функционирования. Профицит генерирующих мощностей, который есть сегодня, уже через два года может превратиться в устойчивый дефицит", - считает Кулик.

Напомним, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сут. Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук 7 ноября признал, что из-за импорта электроэнергии из РФ, который стал возможен благодаря "поправке Геруса", пришлось ограничивать производство электроэнергии на украинских станциях.

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