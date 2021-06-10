Пообещали существенный рост заработных плат

 
Ексклюзивы
1/5
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт
Просмотров: 198
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 1197
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1197
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
1 Просмотров: 315
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 288
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Просмотров: 99
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1179
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 333
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 630
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 558
Фото
Все фото
11
4
15
15
5
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 108
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 288
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Просмотров: 99
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1179
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 396
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
четверг, 10 июня 2021 12:02

Пообещали существенный рост заработных плат

  Комментировать
Пообещали существенный рост заработных плат
В следующем году правительство ожидает, что средняя заработная плата вырастет на 4,4% - до 15,3 тысяч гривен. Фото: pixabay.com

В 2024 году украинцы ежемесячно в среднем будут получать 19,1 тыс. грн.

Это прогноз Кабмина. О нем говорится в постановлении №586 от 31 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства

В следующем году правительство ожидает, что средняя заработная плата вырастет на 4,4% - до 15,3 тыс. грн. В 2023-м составит 17,2 тыс. грн, то есть вырастет на 6,1%.

В стране на следующие три года прогнозируют уровень безработицы 8,5%, 8% и 7,8% соответственно.

Правительство приняло бюджетную декларацию. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта госбюджета на 2022 год.

Номинальный ВВП прогнозируется на уровне: 5 371,6 млрд грн - 2022 год, 5 994,6 млрд грн - 2023 год, 6 651,7 млрд грн - 2024 год.

Дефицит бюджета: 3,5% ВВП (или 188 млрд грн) в 2022 году, 3% ВВП (179,8 млрд грн) - 2023 год, 2,7% ВВП (179,6 млрд грн) - 2024 год.

Предельный объем государственного долга составит: 50,8% ВВП (+5,1% ВВП - гарантированный долг) - на конец 2022 года, 48,5% ВВП (+4,8% ВВП - гарантированный долг) - на конец 2023 года, 47% ВВП (+4,3% ВВП - гарантированный долг) - на конец 2024 года.

Среднегодовой курс гривны: 28,6 грн/долл. - в 2022 году, 28,8 грн/долл. - в 2023 году, 29,2 грн/долл. - в 2024 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пообещали существенный рост заработных плат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Замучили украинского поэта

Собрал 5 тыс. народных песен: родился этнограф

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 7758
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 5238
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 3960
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 2817
Пострадавших стало больше: новые кадры и подробности ночного взрыва в Харькове
Пострадавших стало больше: новые кадры и подробности ночного взрыва в Харькове
5
 Просмотров: 2548
Экономика
Когда начнут штрафовать за пластиковые пакеты
Когда начнут штрафовать за пластиковые пакеты Просмотров: 153
Какие авто покупают украинцы
Какие авто покупают украинцы Просмотров: 99
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт
 Просмотров: 198
В Украине начал действовать закон об электронных трудовых книжках
В Украине начал действовать закон об электронных трудовых книжках Просмотров: 153
Работа в Чехии: кому заплатят 90 тыс.
Работа в Чехии: кому заплатят 90 тыс. Просмотров: 468
Больше всего комментируют
13
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
10
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
Голосов: 26539
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть