Помощь бизнесу: закон о 8 тыс. грн для ФЛП вступил в силу

Дополнительно можно будет получить выплаты из местных бюджетов. Фото: pixabay

ФОПы и наемные работники, прекратившие работать из-за усиления карантина в красных зонах, получат государственную помощь в размере 8 тыс. грн.

Соответствующий закон вступил в силу сегодня, 9 апреля, после вчерашней публикации в газете "Голос Украины".

В документе говорится, что кроме гарантированной государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

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Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или единый портал государственных услуг "Дія".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ФОПы и наемные работники начнут получать помощь в размере 8 тыс. грн со следующей недели.