Помидоры ощутимо подорожали

Помидоры подорожали, ведь предложение овощей значительно меньше, чем спрос на них. Фото: allo63.ru

В течение недели тепличные помидоры активно дорожали. Цены на них выше, чем были в аналогичный период прошлого года.

Так, отечественные помидоры в опте продают по 33-35 грн/кг. Импортные розовые стоят 45-55 грн/кг. В аналогичный период прошлого года овощ продавали по 13-15 грн/кг. 2017-го - по 11-13 грн/кг, - передает "Інфо-Шувар".

Цены выросли, ведь предложение помидоров значительно меньше, чем спрос на них. Это связано с погодными условиями в первой половине июня. Дожди и ураганы с градом уничтожили много теплиц на Закарпатье.

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Чтобы компенсировать дефицит продукции, помидоры завозят из Польши. Но и там цены выросли.

Цены будут расти до конца июня, пока не начнут массово собирать помидоры в открытом грунте.

В Украине летом подешевеют все овощи борщового набора, фрукты, ягоды. Правда немного подорожает мясо. В прошлом году наибольшими темпами росла в цене курятина. Добавила от 14 до 18% в зависимости от вида мяса. За аналогичный период свинина подорожала на 5%, говядина - на 9.