Пользователи Facebook смогут зарабатывать в соцсети

Теперь к видео можно прикреплять рекламные стикеры. Фото: pexels.com

Пользователи американской соцсети Facebook смогут зарабатывать на stories. Функция запущена в тестовом и ограниченном режиме, однако компания собирается постепенно расширять количество клиентов, которым будет доступна новая возможность.

Теперь к видео можно прикреплять рекламные стикеры, за которые пользователи потом смогут получать начисления, передает УНИАН.

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Также в компании добавили возможность транслировать рекламу на видео продолжительностью от одной минуты. Ранее такая функция работала только в видео длительностью от 3 мин. В одноминутном видео можно будет демонстрировать рекламные блоки по 30 с, в видео от 3 мин. - по 45 с.

В то же время Facebook инвестирует $7 млн ​​в развитие внутренней валюты под названием "звезды". Она также позволяет монетизировать трансляции.

С июня 2021 года Google может обязать авторов контента на YouTube со всего мира платить налог.