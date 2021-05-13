Поляки хотят купить половину акций украинской газодобывающей компании

Во Львовской области компании собираются пробурить скважину глубиной до 2500 метров. Фото: Елена Луценко

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG хочет купить более 50% ООО "Карпатигазвидобування". Разрешение на это должен еще дать Антимонопольный комитет.

Карпатигазвидобування принадлежит группе компаний "Энергетические ресурсы Украины". Это предприятие с иностранными инвестициями, специализирующееся на реализации проектов в украинской энергетике. Дочерняя компания ЭРУ Трейдинг стала первой, которая импортировала электроэнергию из Европы в Украину, пишет LIGA.

PGNiG - крупнейшая нефтегазовая компания Польши. Она занимается разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей.

Также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.

В декабре 2019 года польская PGNiG и украинская ЭРУ подписали соглашение о совместной разработке нефтегазового месторождения во Львовской области. Собираются пробурить разведочную скважину глубиной до 2500 м.

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Также они с 2016 года занимаются импортом газа в Украину. В 2017-м поставили первый американский сжиженный газ.

Газовики говорят, что в Украине большие разведанные запасы газа. Но он залегает глубоко, поэтому непросто добыть. В 1970-е в Украине было много газа, который залегал неглубоко. Добывали по 70 млрд куб. м. Сейчас есть газовые месторождения на глубине 6-7 км. Это другие технологии, значительно дороже. Плюс надо учитывать, что из пробуренных скважин продуктивной является каждая пятая или даже 10. То есть большие инвестиции часто не оправдываются.