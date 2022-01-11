Получали деньги на карту? Налоговая сравнит ваши доходы с расходами

Добровольное декларирование доходов продолжается до сентября 2022-го. Фото: ukrinform.com

Налоговая разрабатывает методы непрямого определения доходов людей. Законопроект авторства Министерства финансов может быть внесен в парламент уже в текущем году. Его планируется ввести после завершения налоговой амнистии.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев сказал в комментарии Радио НВ.

Уже амнистировано 1,2 млрд грн. в рамках налоговой амнистии. В частности, за период праздников – более 100 млн грн.

"Динамика увеличивается, и все больше и больше граждан участвуют в налоговой амнистии, потому что понимают, что в современном прозрачном финансовом мире нужно объяснять происхождение своих средств", — заявил народный депутат.

Официальные доходы украинцев сравнят с расходами, а по незадекларированной разнице заставят уплатить налог, объясняет юридический телеграмм-канал Адвокат Права.

Будут проверять доходы:

- от независимой профессиональной деятельности (например, парикмахеров, работающих на дому);

- полученные не от официального работодателя;

- средства из-за границы;

- доходы от сдачи в аренду недвижимости;

- доходы от инвестиций;

- подарки;

- прощенные долги и кредиты на сумму, превышающую четверть минимальной зарплаты;

- доходы от продаж продукции животноводства, если их сумма превышает 50 минимальных зарплат - более 325 тыс. грн;

- средства, полученные как благотворительная или нецелевая помощь;

- доходы от продажи недвижимого имущества.

Не будут обложены налогом:

- сбережения до 400 тыс. грн;

- жилая недвижимость площадью менее 120 "квадратов";

- один автомобиль.

Если активы превышают вышеописанные и гражданин до сентября 2022-го не подаст нулевую декларацию, ему придется заплатить:

5% за недвижимость, валюту, авто, права интеллектуальной собственности, имущество юридических лиц;

2,5% из ОВГЗ;

10% от остальной собственности.

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Гетманцев успокоил, что методы непрямого налогового контроля "это не о ревизии тех доходов, которые люди уже получили".

"Если кто-то приобрел квартиру или дом за средства, полученные по уклонению от налогообложения, никто не может отобрать эту квартиру или дом, никто не может доначислить ни один налог на стоимость этого актива. Такого полномочия ни у налоговой, ни у кого нет и не будет никогда. Поэтому может идти речь только о будущих ценных приобретениях, отмечаемых в реестрах. Это квартиры, автомобили, акции, ценные бумаги и т.д.".

1 сентября прошлого года в Украине началась налоговая амнистия – единовременное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в государственный бюджет. Продлится амнистия до 1 сентября 2022-го.