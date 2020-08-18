Полтавский ГОК компании Ferrexpo произвел 500-миллионную тонну концентрата

Полтавский горно-обогатительный комбинат, входящий в группу компаний Ferrexpo, в августе произвел полумиллиардную тонну железорудного концентрата.

Компания Ferrexpo постоянно модернизирует производство в соответствии с лучшими мировыми практиками. С конца 1990 годов на Полтавском горно-обогатительном комбинате было внедрено более десяти важнейших проектов, инвестиции в каждый из которых составили более 50 миллионов долларов

"Первая тонна концентрата была произведена в 1970 году и спустя 50 лет ПГОК произвел 500-миллионную. Предприятие добилось этого результата благодаря слаженной работе всех сотрудников, модернизации производства и постоянным массивным капитальным инвестициям", - отметил председатель правления Полтавского ГОКа Виктор Лотоус.

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На ПГОКе концентрат отправляется в цех переработки, где производятся окатыши – конечный продукт Ferrexpo. Компания постоянно модернизирует производство в соответствии с лучшими мировыми практиками. С конца 1990 годов на ПГОКе было внедрено более 10 важнейших проектов, инвестиции в каждый из которых составили более $50 млн. В частности, в 2020 году в работу запущен новый технологический комплекс по производству готовой продукции "Секция №9" Обогатительной фабрики, инвестиции в который составили более $100 млн.

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Благодаря инвестициям компании Ferrexpo, ее основного акционера Константина Жеваго и других инвесторов, которые приобрели акции компании, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже, в развитие компании на протяжении последних 20 лет было вложено более $3 млрд.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 году компания произвела 10,5 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.