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пятница, 04 октября 2019 12:34

Польша нашла способ, как переманить заробитчан из Германии

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Польша нашла способ, как переманить заробитчан из Германии
В Германии хотят ослабить требования к трудовым мигрантам не из стран ЕС. Польша рискует потерять рабочую силу. Фото: pexels.com

В Германии появились филиалы польских агентств по трудоустройству. Таким образом Польша хочет переманить работать к себе заробитчан, выехавших в Германию.

Граждане стран, не входящих в ЕС, в Германии могут работать только, если имеют высшее образование. Однако с 1 марта 2020 года вступает в силу новый миграционный закон. Требования к работникам вне ЕС будут меньше, пишет gazetaprawna.pl.

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Новые требования будут действовать в течение 2,5 лет. Если за это время появятся негативные экономические или общественные последствия, новое правительство не проголосует за закон.

Из-за ослабления требований к заробитчанам, в Германии ожидают 1,2 млн работников.

Дефицит работников испытывают польские аграрии. В частности, не хватает рабочих кадров, чтобы собирать местные яблоки. Повышать зарплату аграрии не могут. Иначе придется дороже продавать продукцию. Тогда спрос на яблоки упадет.

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