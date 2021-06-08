Половину украинцев можно назвать бедными - экономист

Если прожиточный минимум в Украине привяжут к 40% средней зарплаты, то его размер значительно возрастет. Главный вопрос - как его потом будут применять: как показатель для назначения социальной помощи или статистических оценок, рассказала Gazeta.ua экономист Наталья Лещенко.

Автор: Елена Луценко Фактический размер прожиточного минимума в ценах апреля этого года на одного человека составлял 4259 гривен

"У нас и так существует множество показателей для определения уровня бедности. Если прожиточный минимум применять для социальной помощи, то это может привести к увеличению объемов выплат, количества получателей", - говорит она.

В первом полугодии 2020 года в Украине насчитали 50% бедных людей, по оценкам института Птухи.

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"Это если считать по фактическому прожиточным минимумом. Тогда средняя зарплата составила 10 928 гривен в месяц. А фактический прожиточный минимум составлял 3845 или 35% от статистической зарплаты. В Украине есть так называемый фактический прожиточный минимум и законодательно утвержденный. Общий показатель - это 2189 гривен. Фактический размер прожиточного минимума в ценах апреля этого года на одного человека составлял 4259 гривен", - подытожила экономист.

Министерство социальной политики предлагает постепенно повышать прожиточный минимум в Украине. В следующем году он может вырасти на 14%, 2023 г. - 15%, 2024 - на 25%. В этом году общий показатель прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц составляет с 1 января - 2189 грн, с 1 июля - 2294, с 1 декабря - 2393 грн. Его используют для расчета социальных выплат, индексации зарплат.