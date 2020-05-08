Половина украинцев перешли на расчеты картами

Украинцы все чаще рассчитываются картами в магазинах, делают переводы с карты на карту pixabay.com

2015 по 2019 год доля наличных в отношении валового внутреннего продукта (ВВП) снизилась с 17,8% до 9,7% по состоянию на начало 2020 года.

Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины.

Такие изменения Нацбанк объясняет распространением безналичных операций и ростом доли безналичных расчетов в Украине.

"Украинцы все чаще рассчитываются картами в магазинах, делают переводы с карты на карту. Безналичные операции составляют половину – 50,3% – всех операций с платежными картами", — сообщают в Нацбанке.

По итогам 2020 года там ожидают, что доля наличных денег в ВВП Украины снизится еще больше — до менее чем 9,5%. Уровень безналичных расчетов, согласно прогнозам Нацбанка, вырастет с 50,3% в начале 2020 году до 55% в начале 2021 года. Этому будет способствовать развитие инфраструктуры, необходимой для безналичных расчетов. В частности, количество платежных терминалов на 1 миллион человек должна вырасти с 8,3 до 11.

"Украинская экономика и финансовый сектор завершили 2019 год здоровыми и крепкими. И это особенно важно сегодня, когда Украина, как и остальной мир, оказалась на грани кризиса из-за пандемии коронавірусної инфекции. Мы вошли в этот период с ростом экономики и самой низкой за шесть лет инфляцией. В хорошем состоянии в кризисный год вошел и банковский сектор. Текущий год банковский сектор встретил докапіталізованим, прибыльным и без всякого банкротства на рынке. Банки уже активно кредитуют население и постепенно возобновляют кредитование предприятий", – подчеркнул Председатель Национального банка Яков Смолий.

7 мая 1995 года Национальный банк выпустил в обращение юбилейную монету номиналом 200 000 руб. Дату выбрали не случайно. Монету посвятили 50-летию победы во Второй мировой войне.