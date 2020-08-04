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вторник, 04 августа 2020 17:28

Полмиллиарда на органические продукты: что покупали украинцы в 2019 году

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Полмиллиарда на органические продукты: что покупали украинцы в 2019 году
Украина экспортировала 469 тыс. т органической продукции на $189 млн. Фото: pixabay.com

В прошлом году украинцы купили 7350 т органических продуктов на сумму 575 млн грн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования органического рынка Украины, проведенного Information Center Green Dossier (OrganicInfo.ua), Органик Стандарт и Research Institute of Organic Agriculture (FiBL).

По информации "Лига.Бизнес", украинцы в 2019 году покупали такие виды органической продукции:

- молоко - 4640 т на сумму 320 млн грн;

- крупяные и зерновые изделия, муку - 1240 т на 115 млн грн;

- овощи и фрукты - 990 т на 35 млн грн;

- соки и напитки - 120 т на 15 млн грн;

- мясную продукцию - 90 т на 30 млн грн;

- пряности и специи, а также сахар - 80 т на 10 млн грн;

- мороженое - 45 т на 15 млн грн;

- другие органические продукты - 145 т на 35 млн грн.

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В 2019-м Украина экспортировала 469 тыс. т органической продукции на $189 млн. При этом в страны Европы отправили 85% от указанного объема поставок, в страны Северной Америки - 12%, Азии - 3%.

Наибольший объем поставок из Украины пришелся на:

- Нидерланды - 141 тыс. т на $37 млн,

- Швейцарию - 59,5 тыс. т на $14 млн,

- США - 50 тыс. т на $34 млн,

- Литву - 47 тыс. т на $12 млн,

- Германию - 42 тыс. т на $24 млн.

В страны Евросоюза Украина поставила в 2019 году почти 338 тыс. т органических продуктов на сумму €115 млн.

Крупнейшим поставщиком органической продукции в ЕС в прошлом году был Китай - 433 705 тыс. т, или 13,4% от общего объема поставок такой продукции в Евросоюз. Украина заняла второе место с показателем 337 856 т, или 10,4%. В пятерку также вошли Доминиканская Республика, Эквадор, Перу.

Украина готова удовлетворить растущий спрос Китая на продукты питания и украинскую сельхозпродукцию. Экспортный потенциал имеют мука, яблоки, свежая черешня, курятина, рыба и бобовые.

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Дата
04
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